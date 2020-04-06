Ранее сообщалось, что игроки московских "Спартака" и "Динамо" пошли на сорокапроцентное снижение зарплат.
Источник: футболисты "Локо" отказываются идти на понижение зарплаты
- Каждый может иметь свое мнение на этот счет. У всех разные зарплаты, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы, а у кого-то поменьше зарплаты.
Что касается меня, я спокойно к этому отнесусь. Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить, но раз случилась такая ситуация, то придется на это пойти, - приводит слова игрока "Матч ТВ".
В текущем сезоне ФНЛ Шишкин сыграл за фарм-клуб красно-белых в двух матчах.
Прежде РФС продлил паузу в российском футболе до 31 мая.
Шишкин: урезать зарплаты в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно
Игрок "Спартака-2" Роман Шишкин поделился мнением по поводу урезания зарплат футболистов в связи с пандемией коронавируса и вынужденной приостановкой сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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