Президент "Торпедо" Елена Еленцева сообщила, что все сотрудники клуба согласились на понижение зарплат на 25 процентов.
Она отметила, что к процедуре сокращения зарплат руководство "Торпедо" подошло к каждому индивидуально, в зависимости от заработной платы сотрудника.
"Хочу обратить внимание, что пока речь идёт только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона", - цитирует Еленцеву официальный сайт московского клуба.
Напомним, ранее в чемпионате России на сокращение зарплат пошли футболисты "Спартака", ЦСКА, "Зенита", "Уфы", "Динамо" и "Рубина".
Сегодня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что за март футболистам сократили зарплату на 50%, а за апрель - 60%.
Все сотрудники "Торпедо" согласились на понижение заработной платы
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