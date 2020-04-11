Напомним, РФС приостановил российский футбол до 31 мая.
Ранее "Торпедо" объявило о сокращении зарплат в среднем на четверть.
- Когда ты читаешь новости и видишь, что одна команда пошла на понижение, вторая, то подготавливаешь себя к тому, что такое может произойти и в нашем клубе.
Когда поступило предложение от руководства, мы, понимая необходимость этой меры, без колебаний всей командой пошли навстречу и без вопросов согласились, — приводит слова Шустикова официальный сайт клуба.
Отметим, что "Торпедо" на момент перерыва занимает четвертое место в таблице ФНЛ.
Шустиков - о сокращении зарплат: без колебаний всей командой пошли навстречу
Капитан московского "Торпедо" Сергей Шустиков заявил, что игроки главной команды сразу согласились на урезание зарплат на время приостановки сезона.
Фото: ФК "Торпедо"
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