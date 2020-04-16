— Было принято общее решение вернуться к обсуждению возможных дат проведения оставшихся матчей первенства Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 30 апреля, потому что к тому времени у нас, надеюсь, будет больше информации как об эпидемиологической ситуации в каждом из регионов, представленном в ФНЛ, так и о сроках снятия ограничений на работу различных организаций, проведение мероприятий и тому подобного, — цитирует функционера ТАСС.
Также Ефремов добавил, что лига по-прежнему намерена доиграть сезон, несмотря на то, что оптимизма в связи с подвешенным состоянием из-за пандемии коронавируса в последнее время стало меньше.
В ФНЛ осталось доиграть 11 туров.
Профессиональный футбол в России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки 3 448 человек был поставлен диагноз "коронавирус". Всего в России 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
Президент ФНЛ: обсудим возможные даты проведения оставшихся матчей 30 апреля
Президент ФНЛ Игорь Ефремов назвал дату обсуждения времени проведения оставшихся туров.
Источник: getty images
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