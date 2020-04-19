"Готово ли "Торпедо" к РПЛ прямо сейчас? Не могу говорить за всех, но скажу от себя и лица всех футболистов: мы сделаем все возможное, чтобы это случилось. Конечно, нам предстоит большой объем работы, но, думаю, и мы, и клуб готовы к повышению в классе.
После отказа "Армавира" от дальнейшего участия в ФНЛ нам прибавится три очка, и мы выйдем на промежуточное первое место. Многие сейчас кричат: "Давайте закончим сезон сейчас, тогда мы напрямую попадем в Премьер-лигу». Но я считаю, что правильнее будет доиграть первенство", — приводит слова Самсонова пресс-служба "автозаводцев".
"Торпедо" после 27-ми туров занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, в зоне переходных матчей в ФНЛ.
Защитник Самсонов: "Торпедо" готово к РПЛ
Защитник "Торпедо" Артем Самсонов оценил возможности московского клуба попасть в РПЛ.
Фото: swed-photo.com
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