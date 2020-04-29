— То, что ФНЛ не доиграют, нарушает спортивный принцип. Понятное дело, что все решения связаны с неуправляемой ситуацией. Нам надо дождаться определённого времени, когда ничто нам не помешает провести всё как надо. Это ситуация войдёт в анналы истории, мы ещё не один раз будем к ней обращаться. И вообще, нужно сделать так, чтобы ни у кого не было вопросов. А сложившаяся ситуация с остановкой ФНЛ — беспредел по отношению к "Торпедо"! — цитирует Игнатьева "Чемпионат".
"Торпедо" после 27-ми туров занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на 3 очка от лидирующего волгоградского "Ротора".
Ранее генеральный секретарь РФЛ Александр Алаев объявил, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ собираются завершить досрочно.
ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса
Тренер Сергей Игнашевич и президент "Торпедо" Елена Еленцева также высказались о необходимости закончить розыгрыш ФНЛ.
Игнашевич выступил против досрочного завершения ФНЛ
Президент "Торпедо" считает, ФНЛ нужно доиграть, чтобы сохранить спортивный принцип
Борис Игнатьев: остановка ФНЛ - беспредел по отношению к "Торпедо"
Экс-наставник "Торпедо" Борис Игнатьев прокомментировал возможную досрочную остановку сезона ФНЛ из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Торпедо"
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