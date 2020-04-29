Футболисты "Химок" согласились пойти на сокращение зарплат.
"Пауза в чемпионате оказалась длиннее, чем мы ранее предполагали. Эпидемия коронавируса остановила весь спорт в стране, мы провели переговоры с нашими футболистами и попросили пойти клубу на встречу в это непростое время.
Хочется сказать большое спасибо ребятам. Все наши футболисты понимают непростую ситуацию в Московской области и во всей стране и согласились пойти на понижение зарплат. Зарплаты снизились на 40-50%, в зависимости от суммы", - цитирует генерального директора клуба Василия Иванова "Чемпионат".
"Химки" в турнирной таблице занимают второе место, имея в своем активе 54 очка.
Игроки "Химок" согласились на сокращение зарплат
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