Игрок "Луча" Калугин резко отреагировал на слова губернатора о сокращении финансирования клуба

Хавбек владивостокского "Луча" Дмитрий Калугин раскритиковал заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко относительно финансирования клуба.
View this post on Instagram

Решил написать пост на тему футбола в Приморье. Лично меня очень задели сказанные слова губернатора @kozhemiako.oleg по поводу футбола и местных ребят. У меня пропало уважение. Уважения нет потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом(поступками). Как все мы знаем, настоящий мужчина совершает поступки и мало говорит о них! К сожалению много слов и мало дел( Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так - они есть и их много ! А именно : Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов ( Лучегорск), Руслан Гордиенко(Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин(Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев ( Владивосток), Михаил Пономаренко(Владивосток), Насадюк Максим(Владивосток), Александр Котляров( Уссурийск) и этот список ещё объемнее ! Интересно стало теперь кто тут местный, а кто нет ?!? Чтобы были местные ребята нужно создавать условия для развития таких ребят, я сам из села Хороль и там нет условий для занятий футболом от слова вообще! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и т.д.? Очень много талантливых ребят в сёлах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде к сожалению... Скажу одно. Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито».

A post shared by Дмитрий (@dmitriykalugin) on



Напомним, ранее Кожемяко прокомментировал решение властей не финансировать профессиональные спортивные клубы в этом году.

- Когда вся страна находится в таких условиях, когда тысячи людей потеряли работу, и сегодня стоит вопрос, как их поддержать, мы не будем тратить 800 млн рублей на 150 человек, не являющихся жителями Приморья. Это спортсмены хоккейного клуба, баскетбольного и волейбольного клубов. Это и футбольный клуб "Луч". Зачем? Для чего? В клубах нет никого из наших, — сказал ранее губернатор.

"Луч" прекратит существование в нынешнем виде

До паузы ФНЛ клуб из Владивостока занимал 16 место в турнирной таблице с 27 очками после 27 туров.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Калугин Луч ФНЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Арустамян: некоторые из клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга
"Дзюба, Крыховяк". Головин назвал сильнейших игроков в РПЛ
Спортдиректор "Тамбова": мы выступаем за досрочное завершение сезона в РПЛ из-за финансовой стороны 1
Экс-врач "Спартака": думаю, в конце июня болельщиков не пустят на стадионы. О полных чашах можно забыть до осени 1
Черданцев: если не доигрывать РПЛ, таблица после первого круга представляется более объективной 3
Шюррле оплатил протезирование для мальчика из России 6
В Премьер-лиге все идет к завершению, в ФНЛ и ПФЛ к нему уже пришли. Но есть важные нюансы
Кокорин прокомментировал иск Ушаковой 4
Президент "Армавира" рассказал о снятии клуба с розыгрыша ФНЛ 1
"ПСЖ" будет признан чемпионом Лиги 1 1
Ушакова объяснила иск к Кокорину и Мамаеву
Президент Франции Макрон попросил европейские лиги завершить сезон досрочно
Фанаты "Локомотива" поддержали Семина
"Ростов" выразил желание доиграть сезон, но в других временных рамках
"Локомотив" поддержал решение о досрочном завершении сезона
Игрок "Луча" Калугин резко отреагировал на слова губернатора о сокращении финансирования клуба 1
Арустамян рассказал, в каком случае "Торпедо" может выйти в РПЛ 1
Четыре клуба РПЛ против досрочного завершения чемпионата 5
Клубы ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона
Уткин - Соловьеву: я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной 19
Большинство клубов РПЛ не хотят доигрывать сезон 5
Источник: "Тамбов" может переехать в Нижний Новгород 3
Алиев - об истории с Юссуфой: Андронов все выдумал. В Москву приеду, заставлю его извиниться 4
Известны подробности иска Ушаковой к Мамаеву и Кокорину 1
Игрок "Ворсклы" Пердута: удивлен, что жена взяла мою фамилию. Ее девичья - Москаль 6
Моуринью: скучаю по футболу, скучаю по нашему миру
Геркус: "Чертаново" абсолютно нечего делать в РПЛ
"У меня две дырки в спине от заточки". Уткин ответил на угрозы Соловьёва 23
Новиков: не исключаю, что "Динамо" сможет подняться выше шестого места в РПЛ 1
Мейрелеш: поначалу в "Порту" Халк не понимал, что такое футбол
Все новости