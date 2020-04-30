Игрок "Луча" Калугин резко отреагировал на слова губернатора о сокращении финансирования клуба

Хавбек владивостокского "Луча" Дмитрий Калугин раскритиковал заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко относительно финансирования клуба.



Напомним, ранее Кожемяко прокомментировал решение властей не финансировать профессиональные спортивные клубы в этом году.- Когда вся страна находится в таких условиях, когда тысячи людей потеряли работу, и сегодня стоит вопрос, как их поддержать, мы не будем тратить 800 млн рублей на 150 человек, не являющихся жителями Приморья. Это спортсмены хоккейного клуба, баскетбольного и волейбольного клубов. Это и футбольный клуб "Луч". Зачем? Для чего? В клубах нет никого из наших, — сказал ранее губернатор.До паузы ФНЛ клуб из Владивостока занимал 16 место в турнирной таблице с 27 очками после 27 туров.