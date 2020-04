Игрок "Луча" Калугин резко отреагировал на слова губернатора о сокращении финансирования клуба

View this post on Instagram

Решил написать пост на тему футбола в Приморье. Лично меня очень задели сказанные слова губернатора @kozhemiako.oleg по поводу футбола и местных ребят. У меня пропало уважение. Уважения нет потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом(поступками). Как все мы знаем, настоящий мужчина совершает поступки и мало говорит о них! К сожалению много слов и мало дел( Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так - они есть и их много ! А именно : Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов ( Лучегорск), Руслан Гордиенко(Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин(Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев ( Владивосток), Михаил Пономаренко(Владивосток), Насадюк Максим(Владивосток), Александр Котляров( Уссурийск) и этот список ещё объемнее ! Интересно стало теперь кто тут местный, а кто нет ?!? Чтобы были местные ребята нужно создавать условия для развития таких ребят, я сам из села Хороль и там нет условий для занятий футболом от слова вообще! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и т.д.? Очень много талантливых ребят в сёлах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде к сожалению... Скажу одно. Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше «шапито».