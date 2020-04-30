Юран: все прекрасно понимают ситуацию в стране. Смысл доигрывать сезон в ФНЛ?

Главный тренер "Химок" Сергей Юран в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал возможное завершении сезона в ФНЛ.

Фото: © Epsilon

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса могут быть завершены сезоны в ФНЛ и ПФЛ.



"Правильное решение. Все прекрасно понимают ситуацию в стране. Смысл доигрывать? Нужно думать о здоровье людей. Полностью поддерживаю это решение. Надеюсь, "Химки" пройдут лицензирование в РПЛ", - сказал Юран.



"Химки" занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своем активе 54 очка.