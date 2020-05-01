Юран - о Губерниеве: может, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где "Химкам" быть?

Наставник клуба "Химки" Сергей Юран прокомментировал слова Дмитрия Губерниева о том, что подмосковная команда должна остаться в ФНЛ в целях экономии бюджетных средств.

Фото: Чемпионат