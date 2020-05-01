Юран - о Губерниеве: может, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где "Химкам" быть?

Наставник клуба "Химки" Сергей Юран прокомментировал слова Дмитрия Губерниева о том, что подмосковная команда должна остаться в ФНЛ в целях экономии бюджетных средств.
Фото: Чемпионат
Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что после его слов про "Химки" ему позвонил главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран.

"С детства за "Химки", но в Первой лиге". Губерниев рассказал о звонке Сергея Юрана

- Губерниев? А кто это такой вообще? Иронично говорю: кто это такой, чтобы мне ещё с ним в полемику вступать?

Если Губерниев комментатор, то зачем он занимается делами футбольного клуба "Химки"? Наверное, он очень много на себя берёт. Может быть, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где "Химкам" быть? Пусть он решает, где "Зениту" быть. Там же он не решает, правильно? Решать "Химки" будут сами, где им играть.

Бюджетные деньги? Тогда надо все клубы закрывать практически. При чём тут врачи? При чём учителя? Говорит, что мы отбираем чужие деньги… Ну у них на всё это заложены средства в бюджете, — приводит слова специалиста сайт Metaratings.

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Юрана.

- Как я люблю этот Паниковский-style! Пилите Серёжа , пилите... они золотые, - написал телеведущий в своем Telegram.

Губерниев: будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы "Химки" играли с "Зенитом"?

Напомним, из-за коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты. По данным СМИ, первым может возобновить сезон немецкая Бундеслига. Ранее стало известно, что чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно.


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Теги: Юран Губерниев Химки ФНЛ
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