Губерниев: если буду баллотироваться в президенты России, Юран может стать моим доверенным лицом

Ранее наставник клуба "Химки" Сергей Юран прокомментировал слова Губерниева о том, что подмосковная команда должна остаться в ФНЛ в целях экономии бюджетных средств.
Юран - о Губерниеве: может, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где "Химкам" быть?
- Сегодня с утра позвонил Юран. Уже был добр и прекрасен! Напомнил мне, что мы с ним - добрые друзья, в чем я, собственно, никогда и не сомневался. Вчера же был разговор больше на эмоциях.
Но мы все люди эмоциональные. Я Юрана очень люблю, мы с ним давно дружим. Поэтому я желаю ему всяческих успехов в "Химках". И самой команде желаю удачи! Просто здесь важно понимать систему финансирования клуба.
Сергей объяснил мне, что у "Химок" должны быть спонсоры, чтобы играть в РПЛ. Если у них действительно они будут, пускай выступают в Премьер-лиге, выигрывают чемпионат, попадают в Лигу чемпионов, покупают Месси и Роналду! И пусть у них все будет хорошо.
Но с учетом той ситуации, которая сейчас складывается с бюджетами региона и страны в целом, мне кажется, что траты на футбол не должны выглядеть безумными. И я против, чтобы "Химки" соперничали с "Зенитом" за счет бюджета Московской области. Эти деньги можно направить на более насущные нужды. Думаю, мою позицию разделяют все обычные люди.
Интервью Юрана и его слова о том, кто я такой? Они у меня не вызывают ничего, кроме улыбки. Вы мне сказали, а я звонко рассмеялся в телефонную трубку! Если буду баллотироваться в президенты России, как предложил Юран, он может стать моим доверенным лицом. Но только если до этого хорошо поработает в "Химках" тренером! - цитирует телеведущего сайт Metaratings.
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Телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что хочет видеть "Химки" в Премьер-лиге только в том случае, если клуб будет финансироваться за счет спонсоров.
Фото: Sportbox
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