Губерниев: если буду баллотироваться в президенты России, Юран может стать моим доверенным лицом

Телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что хочет видеть "Химки" в Премьер-лиге только в том случае, если клуб будет финансироваться за счет спонсоров.

Фото: Sportbox