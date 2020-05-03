Ранее блогер Уткин критически отозвался по поводу Волгограда.
Уткин: "Ротор" в РПЛ? Не хочу говорить о команде из города гопников
- Этот город – лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу, во всей Второй мировой войне коренной перелом был. А "Ротор", да будет всем известно, это команда, которая сегодня поднимается.
А то, что на нас пытаются так нападать… Люди по-разному на себя хотят обратить внимание. Это просто не патриоты, люди далекие, - приводит слова депутата "Подъем".
"Мы фашисту хребет сломали, на минуточку". Депутат Волгоградской области ответила Уткину
Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева ответила на высказывания Василия Уткина.
Фото: "Чемпионат"
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