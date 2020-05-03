— Я считаю, что для Волгоградской области будет большой стресс. Для «Ротора» надо будет искать другое финансирование. Привлечь спонсоров очень тяжело. Их и до этого не было в Волгоградской области. Только по мелочам. Например, воду поставляли.
У меня есть опасения, как у представительницы легкой атлетики, что могу пострадать другие виды спорта в нашей области. Там отщипнули от бюджета, здесь отщипнули. Для них это будут копейки, а для нас существенно, — рассказала Лебедева в интервью изданию "Спорт день за днём".
Ранее сообщалось, что "Ротор", который после 27-и туров идёт на первом месте ФНЛ, выйдет в РПЛ в случае досрочного завершения чемпионата. РПЛ, в этом случае, будет расширена до 18 команд.
Лебедева: для Волгоградской области будет большим стрессом выход "Ротора" в РПЛ
Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева прокомментировала возможное участие "Ротора" в следующем
Фото: Getty Images
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