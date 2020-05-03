Адиев - о системе "осень-весна": нам изначально не надо было подстраиваться под европейские чемпионаты

Наставник "Чайки" Магомед Адиев считает, что российский футбол стоит вернуть на систему "весна-осень".

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- У каждой страны есть определённая специфика, связанная с климатическими условиями. От неё и надо отталкиваться. Нам изначально не надо было подстраиваться под европейские чемпионаты. В той же ПФЛ люди не играют по четыре месяца между первой и второй частью первенства, а потом ещё и летом большой перерыв.



Плюс, когда представители второй или первой лиги поднимаются наверх и меняют свой статус, то у них попросту не хватает времени на построение новой команды, - цитирует тренера пресс-служба команды.



Напомним, переход на схему проведения чемпионата России "осень-весна" состоялся в 2011 году.



В начале октября 2019 года Магомед Адиев был назначен помощником главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова, но проработал в клубе из Грозного всего 10 дней, после чего ушел в отставку. Затем специалист возглавил футбольный клуб "Чайка".



После 27-ми туров команда из села Песчанокопского занимает 10-е место с 38 очками в активе.



Матчи в российских лигах приостановлены из-за пандемии коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 134 тысячи человек. 16 639 из них — выздоровели, 1 280 — умерло.