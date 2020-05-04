На собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант с проведением мини-турнира за выход в РПЛ, передает "Чемпионат".
"Торпедо" предлагало устроить соревнование с участием "Ротора", "Химок", "Чертаново", "Нефтехимика" и "Торпедо". При этом соревнования можно было бы проводить как в один круг, так и в два. В случае если соревнование проводилось бы в один круг, каждая команда провела бы по одному матчу друг с другом, при этом после домашней игры следовала бы гостевая. В случае если соревнование проводилось бы в два круга, то каждая команда сыграла бы по два матча друг с другом — по одной игре на домашнем и гостевом полях.
Данный вариант не был рассмотрен, так как у лиги нет полномочий для создания новых турниров.
На собрании ФНЛ отказались рассматривать вариант завершения сезона с помощью мини-турнира
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