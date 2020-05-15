Спортивный директор "Балтики": некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола

Я не понимаю, почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз? Исходя из информации на сайте ФНЛ, получается, что в теории сезон в лиге может начать 23 команды (минус Луч и Армавир), 46 туров вместо 40 ,имея на это меньше времени, чем обычно. #ФНЛ #российскийфутбол— Исмаил Ибрагимов (@Ibragimovis) May 15, 2020
Иногда мне кажется, что некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола. Что всем остальным нужно просто подстраиваться под то, что решили большие чиновники из РФС.— Исмаил Ибрагимов (@Ibragimovis) May 15, 2020
Стоит отметить, что при 23-х командах в ФНЛ будет сыграно не 46 туров, а 44.
15 мая, на Исполкоме РФС было принято решение о дальнейшей судьбе футбольного сезона. ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут, результаты зафиксированы по текущей таблице. Калининградская "Балтика" по итогам 27 туров заняла 7-е место, набрав 43 очка.