Спортивный директор "Балтики": некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола

Спортивный директор калининградской "Балтики" Исмаил Ибрагимов прокомментировал новость о досрочном завершении сезона ФНЛ.

Я не понимаю, почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз? Исходя из информации на сайте ФНЛ, получается, что в теории сезон в лиге может начать 23 команды (минус Луч и Армавир), 46 туров вместо 40 ,имея на это меньше времени, чем обычно. #ФНЛ #российскийфутбол — Исмаил Ибрагимов (@Ibragimovis) May 15, 2020

Иногда мне кажется, что некоторые люди думают, что за пределами РПЛ нет футбола. Что всем остальным нужно просто подстраиваться под то, что решили большие чиновники из РФС. — Исмаил Ибрагимов (@Ibragimovis) May 15, 2020

Стоит отметить, что при 23-х командах в ФНЛ будет сыграно не 46 туров, а 44.15 мая, на Исполкоме РФС было принято решение о дальнейшей судьбе футбольного сезона. ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут, результаты зафиксированы по текущей таблице. Калининградская "Балтика" по итогам 27 туров заняла 7-е место, набрав 43 очка.