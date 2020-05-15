"Факел" оставит тренерский штаб и 17 игроков на следующий сезон

Воронежский "Факел" сохранит в составе 17 футболистов на следующий сезон, которые имеют действующие контракты или продлили соглашения с клубом.

Фото: "Факел" Воронеж