Как сообщает официальный сайт клуба, список игроков команды выглядит так:
Голкиперы: Данила Ермаков, Дмитрий Кортнев, Александр Саутин;
Защитники: Сергей Брызгалов, Аслан Дашаев, Олег Красильниченко, Владислав Паршиков, Михаил Смирнов;
Полузащитники: Олег Дмитриев, Кирилл Глущенков, Дмитрий Коробов, Владислав Мастерной, Михаил Петрусев;
Форварды: Максим Григорьев, Илья Мазуров, Роман Пухов, Павел Яковлев.
Наряду с игроками останется и тренерский штаб во главе с Владимиром Бесчастных.
15 мая, на Исполкоме РФС было принято решение о дальнейшей судьбе футбольного сезона. ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут, результаты зафиксированы по текущей таблице. Воронежский "Факел" по итогам 27 туров занял предпоследнее 19-е место, набрав 19 очков.
"Факел" оставит тренерский штаб и 17 игроков на следующий сезон
Воронежский "Факел" сохранит в составе 17 футболистов на следующий сезон, которые имеют действующие контракты или продлили соглашения с клубом.
Фото: "Факел" Воронеж
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!