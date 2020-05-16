Как сообщает "Матч ТВ", "Факел" определился с ключевой группой игроков на следующий сезон.
"Факел" решил оставить большинство игроков нынешнего состава. В новом сезоне цвета команды будут защищать 17 футболистов.
Отмечается также, что тренерский штаб "Факела" в грядущем сезоне не претерпит изменений и сохранится в том же составе.
"Факел" в минувшем сезоне ФНЛ занял 19-е место в турнирной таблице. По итогам сезона клубы из ФНЛ не будут вылетать в ПФЛ.
Руководство "Факела" сформировало ключевую группу игроков на следующий сезон
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