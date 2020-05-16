"Решение Исполкома РФС является обоснованным. Были озвучены и учтены причины, по которым останавливается розыгрыш ФНЛ. Было просто невозможно как-то сыграть оставшиеся туры", - цитирует Ефремова metaratings.ru.
Напомним, клубы, занявшие последние места в таблице ФНЛ, не вылетят в ПФЛ. Однако сегодня появилась информация, что "Авангард" решил добровольно отправиться в ПФЛ из-за нехватки бюджета.
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Игорь Ефремов: было просто невозможно как-то сыграть оставшиеся туры в ФНЛ
Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов прокомментировал решение досрочно завершить сезон первенства.
volgar-fc.ru
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