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"Долгопрудный" в следующем сезоне может оказаться в ФНЛ

"Долгопрудный" в следующем сезоне может выступать в ФНЛ.
Фото: © Getty Images
Как сообщает "Чемпионат", подмосковный клуб уже подал все необходимые документы, чтобы пройти лицензирование для первой лиги. В том числе и финансовые гарантии.

"Долгопрудный" в минувшем сезоне ПФЛ в зоне "Запад", который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, занял второе место.

Пока неизвестно, сколько клубов будет выступать в следующем сезоне первенства ФНЛ.


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Теги: Долгопрудный
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