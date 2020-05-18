Как сообщает "Чемпионат", подмосковный клуб уже подал все необходимые документы, чтобы пройти лицензирование для первой лиги. В том числе и финансовые гарантии.
"Долгопрудный" в минувшем сезоне ПФЛ в зоне "Запад", который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, занял второе место.
Пока неизвестно, сколько клубов будет выступать в следующем сезоне первенства ФНЛ.
"Долгопрудный" в следующем сезоне может оказаться в ФНЛ
"Долгопрудный" в следующем сезоне может выступать в ФНЛ.
Фото: © Getty Images
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