По данным сайта Sportbox, если слияние произойдет, то клуб с вероятностью 90% продолжит выступления в ФНЛ. Также есть шанс, что команда подаст заявку на участие в РПЛ.
Ранее СМИ сообщали, что футбольный клуб "Химки" испытывает большие финансовые проблемы.
Конов: в "Химках" денег нет и давать их никто не собирается. Вероятнее ПФЛ, чем РПЛ
Также известно, что город выделит "Химкам" 200 млн рублей на следующий сезон. Московская область пока не выделяет денег, однако переговоры ведутся.
Юран: "Химки" могут сняться с розыгрыша Кубка? Не знаю, кто мог такой бред сказать
Футбольные клубы "Химки" и "Родина" могут объединится
Футбольный клуб "Химки", который занял второе место в ФНЛ, может объединиться с выступающей в ПФЛ "Родиной".
Фото: Спорт день за днем
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