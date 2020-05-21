По информации Sportbox, переговоры о слиянии уже ведутся. Это возможно, если "Долгопрудный" будет претендовать на выход из ПФЛ в дивизион выше.
Команда будет называться "Олимп-Долгопрудный". Также сообщается, что место наставника займет Ринат Билялетдинов, а руководителем клуба станет Владимир Габулов. Сейчас они работают в "Олимпе".
Клубы ПФЛ "Долгопрудный" и "Олимп" могут объединиться для участия в ФНЛ
Подмосковные футбольные клубы "Долгопрудный" и "Олимп" могут в скором времени объединиться.
Фото: ФСК "Долгопрудный"
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