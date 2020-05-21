Клубы ПФЛ "Долгопрудный" и "Олимп" могут объединиться для участия в ФНЛ

Подмосковные футбольные клубы "Долгопрудный" и "Олимп" могут в скором времени объединиться.

Фото: ФСК "Долгопрудный"