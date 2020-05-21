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В администрации Химок прокомментировали финансовую ситуацию с футбольной командой

Начальник управления физической культуры и спорта администрации Химок Александр Еремин прокомментировал ситуацию с финансированием местного клуба.
Фото: Правда.ру
- У "Химок" есть учредитель - это управление физической культуры и спорта, у нас есть определенный бюджет на содержание подведомственных учреждений, в том числе и футбольного клуба. Выше этого бюджета мы не можем выделять деньги.

Если не найдется спонсор, клуб не будет выступать в РПЛ в связи с отсутствием финансовых средств. Сейчас все ищут спонсора - и клуб ищет, и мы ищем, - приводит слова Еремина ТАСС.

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Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.

Чемпионат России будет доигран и возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.

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Теги: Химки
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