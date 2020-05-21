- Понял, что нужно уйти, когда мэр города сообщил мне, что нет у бюджета возможности содержать команду в нынешнем виде. Понятно стало, что спонсоры не войдут, лидеров придется отпускать.
Сказали так: "Нас интересует развитие молодежи". Я это все проходил с "Волгой". Берешь пацанов из школы, растишь, занимаешь десятое место, полгода не получая денег. А "спасибо" тебе никто не говорит - наоборот ругают!
Плюс копится негатив - кому-то за спиной платят деньги, кому-то нет. Кого-то берут на сборы, кого-то отцепляют. Имея такой опыт, в "Химках" сразу собрал футболистов: "Ребята, надо делать выбор. Задача у нас снимается. Я работать не по максимуму не умею, играть в поддавки - не мое. Принял решение уйти", - приводит слова Талалаева СЭ.
Безумие вокруг "Химок": отказались от выхода в РПЛ, все равно в нее вышли, а играть в ней не на что
Московские "Торпедо" и "Чертаново" неплохо шли в первенстве ФНЛ, однако ближе к концовке осенней части показывали невыразительные результаты. "Химки" под руководством Андрея Талалаева смотрелись явным кандидатом на повышение в классе после волгоградского "Ротора". Также стоит добавить, что у клуба есть свой стадион.
Также в послужном списке Талалаева фигурируют такие клубы, как армянский "Пюник", "Тамбов", нижегородская "Волга".
Сейчас известно, что "Химки" испытывают финансовые проблемы.
Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ
В администрации Химок прокомментировали финансовую ситуацию с футбольной командой
Член наблюдательного совета "Химок": клуб за 5 месяцев израсходовал годовой бюджет. ПФЛ - лучший вариант
Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.
Талалаев объяснил, почему покинул "Химки"
Экс-наставник "Химок" Андрей Талалаев рассказал, из-за чего покинул подмосковный клуб в январе.
Фото: Sportbox
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