Свернуть все/Развернуть все

Талалаев объяснил, почему покинул "Химки"

Экс-наставник "Химок" Андрей Талалаев рассказал, из-за чего покинул подмосковный клуб в январе.
Фото: Sportbox
- Понял, что нужно уйти, когда мэр города сообщил мне, что нет у бюджета возможности содержать команду в нынешнем виде. Понятно стало, что спонсоры не войдут, лидеров придется отпускать.

Сказали так: "Нас интересует развитие молодежи". Я это все проходил с "Волгой". Берешь пацанов из школы, растишь, занимаешь десятое место, полгода не получая денег. А "спасибо" тебе никто не говорит - наоборот ругают!

Плюс копится негатив - кому-то за спиной платят деньги, кому-то нет. Кого-то берут на сборы, кого-то отцепляют. Имея такой опыт, в "Химках" сразу собрал футболистов: "Ребята, надо делать выбор. Задача у нас снимается. Я работать не по максимуму не умею, играть в поддавки - не мое. Принял решение уйти", - приводит слова Талалаева СЭ.

Безумие вокруг "Химок": отказались от выхода в РПЛ, все равно в нее вышли, а играть в ней не на что

Московские "Торпедо" и "Чертаново" неплохо шли в первенстве ФНЛ, однако ближе к концовке осенней части показывали невыразительные результаты. "Химки" под руководством Андрея Талалаева смотрелись явным кандидатом на повышение в классе после волгоградского "Ротора". Также стоит добавить, что у клуба есть свой стадион.

Также в послужном списке Талалаева фигурируют такие клубы, как армянский "Пюник", "Тамбов", нижегородская "Волга".

Сейчас известно, что "Химки" испытывают финансовые проблемы.

Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ

В администрации Химок прокомментировали финансовую ситуацию с футбольной командой

Член наблюдательного совета "Химок": клуб за 5 месяцев израсходовал годовой бюджет. ПФЛ - лучший вариант

Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Талалаев Химки ФНЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Дмитрий Комбаров: знаю случай, когда коронавирус за неделю превратил здорового человека в труп
Талалаев: самая большая зарплата, от которой я отказался? Два миллиона рублей
Талалаев объяснил, почему покинул "Химки" 1
Орлов ответил на вопрос, почему "Локомотив" не продлил контракт с Семиным 1
Жена Малафеева выложила фотографию в нижнем белье и пожаловалась на трудный период в жизни 4
Орлов: Смолов сам по себе несовременный футболист! Выключается из игры 2
Кикнадзе: генеральный директор несет полную ответственность за все, что происходит в клубе 2
Уткин: методы, которыми пользуется Семин, давно остались в 18-й заднице проходящего мимо поезда 3
Лучшие легионеры РПЛ. Войцех Ковалевски – честь и совесть "Спартака" нулевых
Геркус: Николич совершенно осознанно кладет голову на рельсы
Влашич, Бийол, Бистрович и Чорлука прилетели в Россию
Джано не подпишет контракт с "Динамо" из Тбилиси
Матчи Ла Лиги возобновятся 12 июня
Игроки "Ювентуса" сдали отрицательные тесты на коронавирус
"Монако" планирует распродать 30 футболистов перед стартом нового сезона 1
Гончаренко выступает за приглашение Березуцких в свой тренерский штаб
Евсеев назвал самых прогрессирующих футболистов "Уфы"
"Гинер знает, что делает". Гончаренко — о покупке госкорпорацией большей части акций ЦСКА
Уткин назвал двух лучших легионеров в истории РПЛ 14
Гончаренко: даже если бы ЦСКА был на втором месте, в зоне ЛЧ, я бы был за то, чтобы чемпионат продолжился
Гончаренко признался, что ему нравится игра Деспотовича
Источник: Николич не получил разрешение на работу в России 5
Аршавин: Денисов просто не понимал, как надо сыграть следующий матч, чтобы не выйти в полуфинал 6
"Cан-Сиро" могут снести из-за отсутствия статуса историко-культурного достояния
"По типу личности он действительно напоминает Путина". Уткин высказался о Навальном 2
РФС: можно попробовать договориться с Роспотребнадзором о необязательном карантине для легионеров в случае отрицательных тестов
РФС: было письмо от московских клубов, что "Зенит" возобновил тренировки. У нас такой информации нет 7
"Больших достижений в повышении боевой мощи вооруженных сил РФ". ЦСКА поздравил Шойгу с 65-летием 8
"Где Кикнадзе, только грязь". Плакаты в поддержку Сёмина были вывешены у стадиона "Локомотива" и главного офиса "РЖД" 2
Митрофанов: 2-3 клуба были против возобновления, говорили, давайте прекратим
Все новости