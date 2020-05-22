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"Спартак" из Владикавказа будет расформирован

Появилась информация, что владикавказский "Спартак" прекратит существование в нынешнем виде, а персонал клуба перейдет в расположение клубной академии.
Фото: ГТРК Алания
- В клубе давно финансовые проблемы. Никаких подвижек, ребята по индивидуальной программе. Скорее всего, команды уже не будет. Но будет академия, - сообщает Ossetia News со ссылкой на источник в клубе.

В текущем сезоне владикавказский "Спартак" выступал в зоне Юг профессиональной футбольной лиги и закончил турнир на последнем 16-м месте. Наставник команды Валерий Горохов ушел из клуба 21 мая. Как сообщает источник, у него будет "немного иная работа, в другом месте".

Ранее "Спартак" планировали использовать как фарм-клуб для "Алании".

РПЛ и Кубок попробуют доиграть, ФНЛ и ПФЛ – нет, стыков не будет. Главное с Исполкома РФС

Напомним, первенства ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно. Отмечается, что место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е получившие лицензию. Право сыграть в ФНЛ получат победители групп ПФЛ.


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Теги: Алания ПФЛ
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