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Министр спорта МО рассказал, где будут играть "Химки" в следующем сезоне

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, в какой лиге будут играть "Химки" в сезоне 2020/21.
Фото: РИА Новости
- С вероятностью в 70 процентов "Химки" будут в ФНЛ. Но если получится найти инвестора, то в премьер-лиге. Но мы не делаем трагедии из того, если останемся в первом дивизионе. Считаем, нужно быть готовым к РПЛ, двигаться поступательно. Не хочется выходить и бороться только за выживание.

Никакой угрозы того, что команда окажется во второй лиге, - нет. Как минимум будем играть в ФНЛ. Если мы не найдем инвесторов, это, пожалуй, самая оптимальная для нас история. Хорошая школа для молодых ребят. Серьезный уровень конкуренции в турнире, - приводит слова Терюшкова СЭ.

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Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства сезона 2019/20 клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.

Ранее в СМИ появилась информация, что ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.

Чемпионат России будет доигран и возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.

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Теги: Химки ФНЛ
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