- Вопрос решится до конца месяца. Надеемся, инвестор появится. Сейчас ведутся переговоры. Если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдём в ФНЛ, - цитирует Иванова Чемпионат.
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Если "Химки" не найдут инвесторов, то останутся в ФНЛ
Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства сезона 2019/20 клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.
Ранее в СМИ появилась информация, что ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.
Гендиректор "Химок": если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдём в ФНЛ
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал, что повышение команды в классе последует только после того, как в клуб будет привлечен инвестор.
Фото: ФК "Химки"
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