Гендиректор "Химок": если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдём в ФНЛ

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов рассказал, что повышение команды в классе последует только после того, как в клуб будет привлечен инвестор.

Фото: ФК "Химки"