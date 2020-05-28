Футболист "Факела" Олег Красильниченко на тренировке получил тяжелую травму.
У защитника диагностировали разрыв крестообразных связок. В ближайшее время Красильниченко будет сделана операция.
Красильниченко в 2017 году дебютировал за "Спартак-2" в первенстве ФНЛ. Позже он перешел в "Нефтехимик".
За "Факел" игрок провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями.
Sportbox
У защитника "Факела" диагностирован разрыв крестообразных связок
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