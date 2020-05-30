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Юран: 1 июня состоятся переговоры с двумя потенциальными инвесторами

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что в ближайшее время клуб проведет встречу с инвесторами.
Фото: ФК "Химки"
- 1 июня состоится основной раунд переговоров с двумя потенциальными инвесторами. Пока не буду говорить, кто это. Могу сказать только, что есть положительная динамика. На следующей неделе все должно решиться окончательно.

Инвесторам интересна только Премьер-лига. Я и генеральный директор делаем максимум возможного, чтобы болельщикам и городу Химки подарить РПЛ, - цитирует Юрана Советский Спорт.

Юран: дверь в РПЛ пока не закрыта. Еще есть время, чтобы найти спонсоров

Гендиректор "Химок": если инвестор появится, то будем в РПЛ. Если нет, то пойдём в ФНЛ

Согласно регламенту, если "Химки" пройдут лицензирование, то команда попадет в РПЛ, так как по итогам первенства сезона 2019/20 клуб занял 2-е место, которое дает прямую путевку в дивизион выше.

Ранее в СМИ появилась информация, что ярославскому "Шиннику" и подмосковным "Химкам" будет предложено отказаться от участия в матчах Кубка России, так как сезон ФНЛ завершен досрочно.

Чемпионат России будет доигран и возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.


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Теги: Юран Химки ФНЛ
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