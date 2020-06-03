Команду покинули вратарь Даниил Авдюшкин и защитники Игорь Удалый и Илья Ионов, полузащитники Альберт Шарипов, Артем Самсонов, Азим Фатуллаев и Артем Попов.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отметим, что полузащитник "Крыльев" Геннадий Киселев и нападающий фарм-клуба "Локомотива" Галаджан возвращаются в расположение своих команд, поскольку у них истекли сроки арендных соглашений.
Ранее сообщалось о финансовых проблемах "Ротора".
"Ротор" покинули девять игроков
Волгоградский клуб, по итогам сезона ФНЛ добившийся права на повышение в классе, расстался с группой футболистов.
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