"Текстильщик" продлил соглашения со всем тренерским штабом

ФК «Текстильщик» продлил соглашения с тренерским штабом, который работал в прошлом спортивном сезоне. Возглавляет коллектив Главный тренер Павлов Сергей Александрович. Его помощники: Александр Гущин и Игорь Тихонов, тренер по работе с вратарями Александр Гутеев. Вперед, ???! pic.twitter.com/jQfGhxdSqp — ФК Текстильщик (@fc_textil) June 5, 2020

"Текстильщик" сообщил о подписании новых контрактов с членами тренерского штаба.В прошлом году команду возглавил Сергей Павлов. Также соглашения продлены с его помощниками - Александром Гущиным и Игорем Тихоновым."Текстильщик" в прошлом сезоне финишировал на 18-й строчке в первенстве ФНЛ.