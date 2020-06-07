Тарханов: меня пригласили в "Енисей", чтобы я подготовил команду к высшей лиге

Новоиспеченный главный тренер красноярского "Енисея" Александр Тарханов выразил уверенность, что команде под силу снова выйти в Премьер-лигу.

Фото: Sportbox