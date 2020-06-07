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Тарханов: меня пригласили в "Енисей", чтобы я подготовил команду к высшей лиге

Новоиспеченный главный тренер красноярского "Енисея" Александр Тарханов выразил уверенность, что команде под силу снова выйти в Премьер-лигу.
Фото: Sportbox
- Всё возможно! Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге. Сейчас посмотрим по игрокам: с кем продлить контракт, кого из них освободить. Я смотрел игры "Енисея", в команде есть достойные футболисты, многих я знаю лично, - приводит слова Тарханова Sibnovosti.ru - Красноярск.

Также наставник рассказал, что контракт еще не подписан. Тарханов и руководство клуба поддерживает связь по телефону, однако в ближайшее время тренер отправится в Красноярск, где будут соблюдены все формальности. Соглашение будет подписано на два года. Также скоро будут определены цели на сезон.

В конце мая "Енисей" расстался с наставником Юрием Газзаевым, под руководством которого команда в прошлом сезоне заняла 14-е место. Розыгрыш первенства ФНЛ был завершен досрочно.


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Теги: Тарханов Енисей ФНЛ
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