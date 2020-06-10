Директор академии "Чертаново" рассказал о намерениях команды до 17-ти лет на Юношескую лигу УЕФА.
Напомним, сезон 2019/2020 в юношеской футбольной лиге был досрочно завершён в связи с эпидемиологической обстановкой. Победителем турнира стало "Чертаново", что позволит сыграть команде в еврокубках.
- Самое главное, чтобы УЕФА не отменил тот турнир, в котором мечтают сыграть наши ребята. Готовы ли мы к Лиге чемпионов? Как сказал один из наших футболистов, мы планируем ее выиграть, - цитируют "Известия" Ларина.
Главная команда "Чертаново" в законченном сезоне стала третьей в ФНЛ.
"Мы планируем её выиграть". Директор академии "Чертаново" - о попадании в юношескую Лигу чемпионов
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