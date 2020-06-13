Игнашевич является главным тренером "Торпедо". 40-летний Игнашевич завершил карьеру футболиста летом 2018 года после чемпионата мира. В качестве игрока он выступал за "Крылья Советов", "Локомотив" и ЦСКА.
"Торпедо" в минувшем сезоне первенства ФНЛ занял 4-е место в турнирной таблице.
"Наверное, быть женой тренера сложнее. Здесь дело не в переживаниях. Просто теперь у Сергея физически остается на семью гораздо меньше времени. Раньше он заканчивал тренировку и мог отдыхать. А сейчас он анализирует каждое занятие, созванивается со всеми своими помощниками", - приводит слова Игнашевича КП.
Жена Игнашевича призналась, что быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста
Жена бывшего футболиста ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича Наталья рассказала, что у супруга с началом тренерской карьеры осталось меньше времени на семью.
Фото: ПФК ЦСКА
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