"Торпедо" отправилось на тренировочный сбор в Бронницы

Футболисты «Торпедо» отправились на учебно-тренировочную базу в подмосковных Бронницах, где будут продолжать подготовку к сезону вплоть до 26 июня. ? Сегодня у черно-белых запланировано вечернее занятие, начиная с завтрашнего дня команда будет готовиться к сезону в режиме двухразовых тренировок. ? #ТорпедоЧерноБелыеСборы