"Торпедо" отправилось на тренировочный сбор в Бронницы

Команда Сергея Игнашевича будет проводить сбор до 26 июня в подмосковных Бронницах.
Тренерский штаб взял с собой 20 футболистов.
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Футболисты «Торпедо» отправились на учебно-тренировочную базу в подмосковных Бронницах, где будут продолжать подготовку к сезону вплоть до 26 июня. ? Сегодня у черно-белых запланировано вечернее занятие, начиная с завтрашнего дня команда будет готовиться к сезону в режиме двухразовых тренировок. ? #ТорпедоЧерноБелыеСборы
В минувшем сезоне первенства ФНЛ "Торпедо" финишировало 4-м в турнирной таблице с 53 очками в активе.