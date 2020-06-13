Об этом сообщает Sportbox. "Алания" уже подала документы на лицензирование в ФНЛ. Стадион владикавказского клуба совсем скоро будет закрыт на реконструкцию, поэтому команде нужна другая арена.
В прошедшем сезоне "Алания" заняла 2-е место в своей зоне ПФЛ. Если кто-то из клубов ФНЛ откажется от участия в первенстве (напомним, у "Мордовии" возникли проблемы с процедурой лицензирования), то его место среди прочих сможет занять клуб из Владикавказа.
"Алания" может проводить домашние матчи в Грозном, если выйдет в ФНЛ
"Алания" в случае выхода в ФНЛ хочет договориться с "Ахматом" о совместном использовании арены для домашних матчей.
Фото: РИА Новости
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