Сегодня стало известно, что 25-летний бывший форвард "Спартака" находится на просмотре в клубе из Ярославля.
"Шинник" просматривает экс-игрока "Спартака" Давыдова
"Денис только приехал. Пройдет еще пару дней, а потом все будет понятно. Будем решать. Футболист приехал в такой же форме, как и все остальные.
Сможет ли Денис реанимировать карьеру? Мы для этого его и пригласили, потому что верим в него", - цитирует Николаева Sport24.
"Шинник" в минувшем сезоне занял 8-е место в первенстве ФНЛ, набрав 43 очка в 27 турах.
Спортивный директор "Шинника": мы пригласили Давыдова реанимировать карьеру, верим в него
Спортивный директор "Шинника" Анатолий Николаев высказался о нападающем Денисе Давыдове.
Фото: ФК "Спартак"
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