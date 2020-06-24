18 июня "Торпедо" на официальном сайте сообщил, что Игнашевич официально стал главным тренером команды. 15 июня специалист начал обучение в Академии Российского футбольного Союза на лицензию категории УЕФА-PRO.
Ранее Игнашевич был старшим тренером "Торпедо" и не мог находиться у кромки поля.
"Что касается моего назначения, то испытываю приятные эмоции, связанные с тем, что можно стоять на бровке и доносить до ребят информацию. А так я часто голос срывал, пытаясь кричать с лавки. В этом большой плюс", - цитирует Игнашевича пресс-служба клуба.
Игнашевич: приятные эмоции, что теперь могу стоять на бровке. Раньше срывал голос, пытаясь кричать с лавки
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рад изменению своего тренерского статуса в клубе.
Фото: ФК "Торпедо"
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