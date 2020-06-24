Об этом сообщает Чемпионат. Отмечается, что в ходе переговоров о покупке клуба возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов футболистов и персонала команды.
Скорее всего, предприятие Ломакина станет основным спонсором.
Напомним, по итогам досрочно завершенного первенства ФНЛ подмосковная команда заняла 2-е место и заработала право на повышение в ранге. Однако министерство спорта Московской области утверждает, что команда останется в ФНЛ.
Бизнесмен Ломакин отказался покупать "Химки"
Бизнесмен Сергей Ломакин, владеющий сетью магазинов "Fix Price", отказался от идеи покупки подмосковных "Химок".
Фото: ФК "Химки"
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