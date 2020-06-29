Президент "Торпедо" Денис Маслов рассказал о желании перенять одну из британских футбольных традиций.
Глава клуба рассказал, что в выпуске шоу блогера "Красавы" он увидел, как в одной из низших лиг Англии футболисты после матчей пьют пиво вместе с болельщиками в одном из подтрибунных помещений.
"Мы обсуждали с Сергеем Игнашевичем этот момент — отпустит ли он команду, он эту мысль поддержал. Возможно, мы ее сделаем.
На данный момент, в проекте стадиона пивоварня не заложена", - отметил в интервью пресс-службе клуба Маслов.
В досрочно завершённом сезоне ФНЛ автозаводцы заняли четвёртую строчку в итоговой таблице.
Президент "Торпедо" заявил о готовности отпускать футболистов пить пиво с болельщиками после матчей
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