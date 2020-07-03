Об этом сообщает Матч ТВ. С явными симптомами госпитализирован Максим Казанков. Положительные тесты сдали Исмаил Эдиев и Олег Шалаев, однако у них болезнь протекает бессимптомно.
"Томь" начала подготовку к новому сезону неделю назад. По итогам досрочно завершенного сезона ФНЛ команда заняла 9-е место.
В "Томи" три игрока заболело коронавирусом
Томская команда прекратила тренировки из-за подозрения на коронавирус у трех игроков клуба.
Фото: ФК "Томь"
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