Гендиректор клуба "Знамя Труда": динамика восстановления у Заборовского положительная

Генеральный директор клуба ПФЛ "Знамя Труда" Игорь Майоров поделился мнением, что вратарь команды Иван Заборовский, в которого попала молния на тренировке, сможет вернуться в футбол.

? Игорь Майоров: «Я связывался с его отцом: глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть. Ситуация с ним на контроле у министра здравоохранения области».#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/juaDFFMdnl — Znamya Truda FC ? (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

Ранее сообщалось, что 16-летнего футболиста доставили в больницу и ввели в искусственную кому. Сейчас состояние Ивана оценивается как стабильное."Знамя Труда" выступает в ПФЛ. В минувшем сезоне, который был досрочно завершен, команда заняла 11-е место.