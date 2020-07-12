Министр спорта МО рассказал, где "Химки" будут выступать в следующем сезоне

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, где "Химки" будут играть в следующем сеоне.
"Участие в РПЛ не подтверждали. Думаю, завтра будем принимать окончательное решение. До среды уже должно наступить понимание, куда двигаемся дальше.

90 процентов, что играть будем ФНЛ", - цитирует Терюшкова "Спорт-экспресс".

"Химки" в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и обеспечили себе участие в РПЛ. Однако позже появилась информация, что из-за финансовых проблем клуб откажется от выступления в Высшей лиге.


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Теги: Химки
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