"Участие в РПЛ не подтверждали. Думаю, завтра будем принимать окончательное решение. До среды уже должно наступить понимание, куда двигаемся дальше.
90 процентов, что играть будем ФНЛ", - цитирует Терюшкова "Спорт-экспресс".
"Химки" в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и обеспечили себе участие в РПЛ. Однако позже появилась информация, что из-за финансовых проблем клуб откажется от выступления в Высшей лиге.
Министр спорта МО рассказал, где "Химки" будут выступать в следующем сезоне
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, где "Химки" будут играть в следующем сеоне.
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