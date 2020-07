"Факел" подписал бывшего игрока "Рубина"

View this post on Instagram

Максим Седов - в «Факеле»! ? ? «Факел» подписал контракт ещё с одним молодым и перспективным футболистом. По итогам работы в тренировочном процессе «Факела» и участия в крайних контрольных играх тренерским штабом и руководством нашего клуба было принято решение принять в ряды первой команды того самого «игрока на просмотре», который фигурировал в наших отчётах о матчах. Новичком «Факела» официально стал Максим Седов. 20-летний полузащитник – воспитанник пермского футбола, в течение двух последних футбольных сезонов выступал в составе молодёжной команды казанского «Рубина». Добро пожаловать в «Факел»! ? ??Седов Максим Сергеевич ??Амплуа: Полузащитник ??Дата Рождения: 2 июля 2000 года ??Рост - 178 см, вес - 68 кг. ??В «Факеле» - с июля 2020 г. ? Добро пожаловать в команду! ?? ? #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши