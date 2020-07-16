"СКА-Хабаровск" призвал болельщиков не участвовать в акциях в поддержку Фургала

Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск" опубликовала обращение футболистов к болельщикам.

Фото: Sportbox

В обращении футболисты призвали фанатов не участвовать в массовых акциях, которые проходят в регионе в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.



Авторы обращения подчеркнули опасность участия в уличных акциях из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией.



"Есть опасения, что нам не разрешат играть со зрителями. А в худшем случае мы вовсе не сможем проводить матчи в Хабаровске, а только в других регионах. Пожалуйста, проявите терпение и воздержитесь от участия в несанкционированных уличных акциях. Не стоит в ущерб своему здоровью поддаваться различным провокациям", - говорится в заявлении.



Ранее с аналогичным призывом выступил хоккейный клуб "Амур".