Встречи прошли вчера, 21 июля.
- Не понравилось наше общее физическое состояние. Не понравилось отношение футболистов на контрасте игры с "Балтикой", потому что на калининградцев настрой был хороший, а сегодня с этим компонентом оказалось не очень хорошо. Может быть, это обманчивое впечатление, потому что был ранний матч. Но не хочется искать оправданий, мы призываем всех футболистов не делить встречи на товарищеские и официальные, - цитирует Игнашевича пресс-служба "автозаводцев".
Также специалист отметил, что к футболистам существуют определенные требования. В контрольных играх подопечные не проявили должного отношения и не реализовали полностью план на встречи.
Напомним, московское "Торпедо" заняло 4-е место по итогам досрочно завершившегося сезона ФНЛ. Так как стыковые матчи были отменены из-за пандемии коронавируса, "автозаводцы" лишились шансов выйти в Премьер-лигу. В противном случае, подопечные Игнашевича сыграли бы переходные матчи.
Игнашевич раскритиковал своих футболистов по итогам товарищеских встреч
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич поделился эмоциями после товарищеских игр с владимирским "Торпедо" (3:2) и "Казанкой" (3:4).
Фото: Sportbox
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