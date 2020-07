View this post on Instagram

С новои? формои? - в новыи? сезон! Надеемся, вам понравилась презентация формы! Благодарим участниц конкурса Мисс ФК НН! Девушки, вы лучшие! Объявляем пятницу - дне?м болельщиц. Каждую пятницу будем выкладывать фото наших прекрасных фанаток #пятницасФКНН Фотограф: @alina_maksimchyk