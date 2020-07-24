Клуб и специалист уже контактировали по этому вопросу.
Напомним, Парфенов ушел в отставку после поражения от "Химок" в полуфинале Кубка России (1:3).
"Оренбург" покинул Премьер-лигу по итогам сезона, заняв последнее место. Команда будет выступать в ФНЛ. В концовке чемпионата с оренбуржцами работал исполняющий обязанности главного тренера Ильшат Айткулов.
Источник: "СЭ"
Парфенов может возглавить "Оренбург"
Экс-наставник "Урала" Дмитрий Парфенов может продолжить карьеру в "Оренбурге".
Фото: ФК "Тосно"
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