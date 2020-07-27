"Балтика" получила разрешение на проведение домашних игр со зрителями

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области разрешило "Балтике" проводить домашние матчи в следующем сезоне со зрителями.



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На стадионе может присутствовать не более 10% от общей вместимости арены, сообщает пресс-служба клуба.



Также на стадионе нужно будет соблюдать социальную дистанцию.



Вместимость стадиона "Балтики" "Калининград" составляет 35 тысяч зрителей.