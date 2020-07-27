На стадионе может присутствовать не более 10% от общей вместимости арены, сообщает пресс-служба клуба.
Также на стадионе нужно будет соблюдать социальную дистанцию.
Вместимость стадиона "Балтики" "Калининград" составляет 35 тысяч зрителей.
"Балтика" получила разрешение на проведение домашних игр со зрителями
Управление Роспотребнадзора по Калининградской области разрешило "Балтике" проводить домашние матчи в следующем сезоне со зрителями.
Фото: © РИА Новости
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