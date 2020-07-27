Осинькин: наш проект по развитию футболистов не заканчивается на моём уходе в "Крылья"

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал свой переход в самарский клуб из "Чертаново".
Фото: citytraffic.ru
- Четыре года в "Чертаново" пролетели незаметно. Начали мы практически аутсайдерами второй лиги, а пандемия обрушилась в тот момент, когда мы уже были одной ногой в Премьер-Лиге.

Хотелось бы подчеркнуть: наш успешный проект по развитию молодых российских футболистов не заканчивается на моём уходе в "Крылья", - цитирует Осинькина пресс-служба "Чертаново".

Специалист тренировал московскую команду с 2016-го года. Также Игорь Осинькин работал в "Кубани", "Академии" и "Тольятти".

"Крылья Советов" проведут следующий сезон в ФНЛ. Команда покинула Премьер-лигу по итогам сезона, заняв предпоследнее место. Ранее самарцев тренировал Андрей Талалаев, который накануне возглавил "Ахмат". Он был назначен на пост главного тренера за шесть туров до конца чемпионата, однако спасти от вылета "Крылья" ему не удалось.

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Теги: Осинькин Чертаново Крылья Советов
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